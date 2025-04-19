بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، سبل تعزيز وزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات المشتركة، بما ينعكس إيجابا على العلاقات التجارية بين البلدين.

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وأكد الحاج توفيق، أن تجارة عمان على استعداد تام لتسخير كل إمكانياتها لدعم القطاع التجاري الفلسطيني والترويج للمنتجات الفلسطينية بالسوق المحلية، علاوة على توفير التدريب والتأهيل المتخصص لمنتسبي غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وقطاع الأعمال.