 
الثلاثاء 2024-11-12 05:27 م
 

بحث تعزيز التعاون بين غرفتي صناعة عمان والأردن و"سييرو" الإسبانية

المهندس فتحي الجغبير ومحافظ مدينة سييرو الإسبانية
المهندس فتحي الجغبير ومحافظ مدينة سييرو الإسبانية
الثلاثاء، 12-11-2024 05:07 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، ومحافظ مدينة سييرو الإسبانية أنغيل أنطونيو غونزاليس، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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وأكد الجغبير، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع إسبانيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسبانيا ما زال متواضعًا، مقارنة مع العلاقة المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.


وأعرب عن أمله في أن يسهم القطاع الخاص في كلا البلدين بتعزيز وتمتين أواصر العلاقات، لافتًا إلى الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى مدينة سييرو للتعرف على فرص التعاون بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بإقامة صناعات تكاملية والاستفادة من المواد الأولية التي يتم إنتاجها في المدينة.

 
gnews

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