بحث تعزيز التعاون بين غرفتي صناعة عمان والأردن و"سييرو" الإسبانية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، ومحافظ مدينة سييرو الإسبانية أنغيل أنطونيو غونزاليس، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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وأكد الجغبير، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع إسبانيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسبانيا ما زال متواضعًا، مقارنة مع العلاقة المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.