بحث تعزيز التعاون بين غرفتي صناعة عمان والأردن و"سييرو" الإسبانية

وأكد الجغبير، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع إسبانيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسبانيا ما زال متواضعًا، مقارنة مع العلاقة المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.
وأعرب عن أمله في أن يسهم القطاع الخاص في كلا البلدين بتعزيز وتمتين أواصر العلاقات، لافتًا إلى الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى مدينة سييرو للتعرف على فرص التعاون بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بإقامة صناعات تكاملية والاستفادة من المواد الأولية التي يتم إنتاجها في المدينة.
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