بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الأردنية والسورية

وأكد غوشة، في بيان اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار بحث تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات بين النقابتين، أن مجلس النقابة يعمل منذ تسلمه مهامه على مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتعزيز أداء صناديق النقابة والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية إشراك الشركات والمكاتب الهندسية الأردنية في جهود إعادة إعمار سوريا، لما يتمتع به المهندس الأردني من كفاءة وخبرة مهنية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين
-
الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر
-
"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية
-
الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان
-
العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند
-
تنويه لمسددي مخالفات السير .. لمن يدفع خلال 60 يوماً
-
وزير الأوقاف يطلق حملة لتوزيع طرود غذائية
-
رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري