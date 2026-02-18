بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الأردنية والسورية

الوكيل الإخباري- استقبل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين وفدا من نقابة المهندسين السوريين – فرع درعا، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة، ونائب نقيب المهندسين السوريين محمد ذيب عبد الله.

وأكد غوشة، في بيان اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار بحث تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات بين النقابتين، أن مجلس النقابة يعمل منذ تسلمه مهامه على مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتعزيز أداء صناديق النقابة والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية إشراك الشركات والمكاتب الهندسية الأردنية في جهود إعادة إعمار سوريا، لما يتمتع به المهندس الأردني من كفاءة وخبرة مهنية.