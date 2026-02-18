الأربعاء 2026-02-18 05:50 م

بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الأردنية والسورية

الأربعاء، 18-02-2026 04:50 م

الوكيل الإخباري-    استقبل مجلس نقابة المهندسين الأردنيين وفدا من نقابة المهندسين السوريين – فرع درعا، بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة، ونائب نقيب المهندسين السوريين محمد ذيب عبد الله.

وأكد غوشة، في بيان اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار بحث تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات بين النقابتين، أن مجلس النقابة يعمل منذ تسلمه مهامه على مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتعزيز أداء صناديق النقابة والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية إشراك الشركات والمكاتب الهندسية الأردنية في جهود إعادة إعمار سوريا، لما يتمتع به المهندس الأردني من كفاءة وخبرة مهنية.

 

 من جهته، أشاد عبد الله بالتوأمة القائمة بين فرع نقابة المهندسين السوريين في درعا وفرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد، مثمنا ما حققته النقابة الأردنية في مجالات التدريب والتحول الإلكتروني والخدمات الرقمية، ومؤكدا أهمية البناء على هذه التجربة وتعزيز التعاون بين النقابتين في مختلف المجالات.

 
 


