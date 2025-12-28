بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

وأكد العدوان، بحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، حرص الوزارة على تمكين الشباب في مجال التوعية بالحقوق والواجبات، وبالتشريعات الناظمة للحياة العامة، والبرامج المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الحاج حسن أهمية الشراكة مع الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في القوانين والتشريعات، مبيّنة دور المركز في رفع الوعي بقيم الحقوق والواجبات، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
