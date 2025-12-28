الأحد 2025-12-28 05:38 م

بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"
بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"
الأحد، 28-12-2025 05:30 م
الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ورئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، تعزيز أوجه التعاون المشترك في إطار التوعية والتدريب وتمكين الشباب في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.اضافة اعلان


وأكد العدوان، بحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، حرص الوزارة على تمكين الشباب في مجال التوعية بالحقوق والواجبات، وبالتشريعات الناظمة للحياة العامة، والبرامج المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في هذا المجال.

من جانبها، أكدت الحاج حسن أهمية الشراكة مع الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في القوانين والتشريعات، مبيّنة دور المركز في رفع الوعي بقيم الحقوق والواجبات، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

أخبار محلية غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

أخبار محلية 16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

ل

أخبار محلية ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق

وزير المياه يتفقد سد الموجب

أخبار محلية وزير المياه يتفقد سد الموجب

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض

تتأثر المملكة السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيًا تتحول تدريجيًا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في الطفيلة

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

أخبار محلية تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه



 






الأكثر مشاهدة