بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

05:30 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ورئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، تعزيز أوجه التعاون المشترك في إطار التوعية والتدريب وتمكين الشباب في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. اضافة اعلان





وأكد العدوان، بحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، حرص الوزارة على تمكين الشباب في مجال التوعية بالحقوق والواجبات، وبالتشريعات الناظمة للحياة العامة، والبرامج المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في هذا المجال.



من جانبها، أكدت الحاج حسن أهمية الشراكة مع الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية في القوانين والتشريعات، مبيّنة دور المركز في رفع الوعي بقيم الحقوق والواجبات، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.

