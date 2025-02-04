بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل والبريد الأردني

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل، الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، والمدير العام للبريد هنادي الطيب، تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية والتجارية.

اضافة اعلان