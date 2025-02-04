 
الثلاثاء 2025-02-04 03:21 م
 

بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل والبريد الأردني

وزارة العمل
وزارة العمل
الثلاثاء، 04-02-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العمل، الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، والمدير العام للبريد هنادي الطيب، تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية والتجارية.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللقاء تناول عدداً من المواضيع من أبرزها فتح نوافذ للبريد الأردني في مكاتب العمل لتقديم خدمات البريد وخدمة "إي فواتيركم"، وسبل تفعيل خدمة تجديد التصاريح الإلكترونية عبر مكاتب البريد، وإمكانية إصدار طوابع بريدية خاصة بوزارة العمل.

 
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