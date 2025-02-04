بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل والبريد الأردني

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللقاء تناول عدداً من المواضيع من أبرزها فتح نوافذ للبريد الأردني في مكاتب العمل لتقديم خدمات البريد وخدمة "إي فواتيركم"، وسبل تفعيل خدمة تجديد التصاريح الإلكترونية عبر مكاتب البريد، وإمكانية إصدار طوابع بريدية خاصة بوزارة العمل.
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