بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل و"الجمعيات الخيرية"

وأكد البكار خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية بوصفها شريكا رئيسيا في منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مشددا على ضرورة التمكين المؤسسي لهذه الجمعيات وبناء شراكات فاعلة تسهم في خدمة المواطنين وترسيخ قيم التكافل.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات وتمكينها من أداء رسالتها تجاه المجتمعات المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية
-
جمعية الكشافة والمرشدات تفوز باستضافة مؤتمر ومنتدى للكشافة العربية
-
إعلان مهم من الجمارك للمواطنين والمستثمرين الذين لديهم قضايا ومخالفات
-
الأمطار تجدد آمال مزارعي الأغوار الشمالية بتحسن الموسم الزراعي
-
الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يشارك بمؤتمر المنتدى الآسيوي الباسيفيكي في فيجي
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية برما في جرش
-
الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد