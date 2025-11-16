بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل و"الجمعيات الخيرية"

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة العمل الخيري والاجتماعي.

وأكد البكار خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية بوصفها شريكا رئيسيا في منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مشددا على ضرورة التمكين المؤسسي لهذه الجمعيات وبناء شراكات فاعلة تسهم في خدمة المواطنين وترسيخ قيم التكافل.