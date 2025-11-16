الأحد 2025-11-16 07:02 م
 

بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل و"الجمعيات الخيرية"

وزير العمل يستقبل السفير المصري
وزارة العمل
 
الأحد، 16-11-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة العمل الخيري والاجتماعي.

اضافة اعلان


وأكد البكار خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية بوصفها شريكا رئيسيا في منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مشددا على ضرورة التمكين المؤسسي لهذه الجمعيات وبناء شراكات فاعلة تسهم في خدمة المواطنين وترسيخ قيم التكافل.


وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات وتمكينها من أداء رسالتها تجاه المجتمعات المحلية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مفاجأة فلكية مرعبة.. نجوم تتحول إلى "قتلة كواكب"

منوعات مفاجأة فلكية مرعبة.. نجوم تتحول إلى "قتلة كواكب"

اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية

أخبار محلية اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية

ل

خاص بالوكيل الساعة السكانية: عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا

شهيد في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين شهيد في غزة جراء قصف الاحتلال

الفارس الشهم 3 تعيد الأمل إلى لاعب فقد حلمه في الحرب بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

فلسطين الفارس الشهم 3 تعيد الأمل إلى لاعب فقد حلمه في الحرب بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

ل

طب وصحة تناول الطعام ليلا؟.. إليك الطريقة الصحية

جمعية الكشافة والمرشدات تفوز باستضافة مؤتمر ومنتدى للكشافة العربية

أخبار محلية جمعية الكشافة والمرشدات تفوز باستضافة مؤتمر ومنتدى للكشافة العربية

ل

أخبار محلية إعلان مهم من الجمارك للمواطنين والمستثمرين الذين لديهم قضايا ومخالفات



 
 





الأكثر مشاهدة