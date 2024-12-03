 
الثلاثاء 2024-12-03 03:32 م
 

بحث تعزيز العلاقات بين الأردن وبلجيكا

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علما الأردن وبلجيكا
الثلاثاء، 03-12-2024 02:01 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي الجديد برنارد كوينتين، بحث معه خلاله سبل تعزيز علاقات الراسخة بين المملكتين والأوضاع الإقليمية، وهنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة.

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وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وإدامة التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية.

 
gnews

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