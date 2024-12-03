بحث تعزيز العلاقات بين الأردن وبلجيكا

وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وإدامة التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية.
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