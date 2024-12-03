بحث تعزيز العلاقات بين الأردن وبلجيكا

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي الجديد برنارد كوينتين، بحث معه خلاله سبل تعزيز علاقات الراسخة بين المملكتين والأوضاع الإقليمية، وهنأه بتوليه مسؤولياته الجديدة.

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