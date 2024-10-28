بحث تعزيز خطوط النقل العام للمناطق الصناعية في الموقر وسحاب

واطلعت الوزيرة خلال لقائها رئيس الجمعية عاصم سمارة وعدد من الاعضاء المستثمرين الأردنية، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات على آخر المستجدات بخصوص تعزيز خدمات النقل العام لتلك المناطق الصناعية.
واكدت أهمية استدامة العمل وانجاح المدن الصناعية وضرورة توفير وسيلة نقل ملائمة للعاملين في المناطق الصناعية في سحاب والموقر وإيجاد حلول للمشكلة بأسرع وقت ممكن، خصوصا السيدات من مختلف مناطق المملكة.
وناقش المجتمعون بعض الحلول والمسارات المقترحة وجدواها بالنسبة للمصانع والمشغلين من القطاع الخاص وذلك لدفع عجلة الاقتصاد وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب للمساهمة في حل مشكلة البطالة على ان يتم ايصال العاملين في المنطقة الصناعية من أماكن تجمعهم الى المصانع، وسيتم اختبار جدوى هذه الحلول وتنفيذ المقترحات لفترة معينة تمهيدا لتعميم الفكرة.
وكلفت التهتموني هيئة تنظيم النقل البري لمراجعة خدمات النقل العام الحالية وتقييمها، والنظر في إمكانية توسيع الخطوط لتلبية احتياجات المناطق الصناعية في سحاب والموقر، في سبيل توفير وسائل نقل فعالة وآمنة للعمالة في تلك المناطق.
وفي السياق، أكد شبيلات استعداد الهيئة الكامل للتعاون مع الجمعية لدعم هذه المناطق الصناعية وتسهيل حركة العمالة لديها، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الغاية.
بدوره ثمن رئيس الجمعية عاصم سمارة استعداد وزارة النقل لتقديم الحلول لتوفير شبكات نقل تخدم المناطق الصناعية، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات للمصانع المتوسطة والصغيرة الحجم.
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