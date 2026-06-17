الأربعاء 2026-06-17 08:08 م

بحث تعزيز مكانة "رحاب" على خارطة السياحة الداخلية

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 07:39 م

الوكيل الإخباري- عقد في بلدية رحاب لقاء تنسيقي ضم ممثلين عن مؤسسات ومنظمات وممثلي المجتمع المحلي والجهات الرسمية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة رحاب على خارطة السياحة المحلية، والاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تشهده المنطقة لما تمتلكه من إرث أثري وتاريخي مميز.

اضافة اعلان


وقالت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم خلال اللقاء بحث الخطط العملية وآليات التنسيق المشترك للبدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز دور المجتمع المحلي في الاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع السياحي.


وأضافت أنه تمت مناقشة سبل دعم وتمويل المشاريع الصغيرة، وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف الشباب والنساء، بهدف بناء القدرات وتمكين أبناء المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والسياحية.


وبينت البلدية أنه جرى التأكيد على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية، لاسيما في ظل التوجه نحو إدراج رحاب بشكل أكبر ضمن مسارات وبرامج السياحة المحلية، وإضافة المزيد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تبرز هوية المنطقة وتساهم في استقطاب الزوار، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية ويعزز من حضور رحاب كوجهة سياحية وثقافية واعدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية بحث تعزيز مكانة "رحاب" على خارطة السياحة الداخلية

ل

أخبار محلية "المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية دار الإحسان

ل

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ل

أخبار محلية صندوق النقد: تمويل إضافي للأردن بقيمة 188 مليون دولار بعد استكمال المراجعات

G

أخبار محلية جمعيةُ المصدرين الأردنيين: الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تتجاوز 13 مليار دولار

ب

أسواق ومال الذهب على صفيح ساخن قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ب

أخبار محلية بحث إنشاء مجمع سفريات في النعيمة بإربد

ب

أخبار محلية الجماهير الأردنية تشيد بأداء المنتخب الوطني في كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 