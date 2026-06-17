بحث تعزيز مكانة "رحاب" على خارطة السياحة الداخلية

الوكيل الإخباري- عقد في بلدية رحاب لقاء تنسيقي ضم ممثلين عن مؤسسات ومنظمات وممثلي المجتمع المحلي والجهات الرسمية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة رحاب على خارطة السياحة المحلية، والاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تشهده المنطقة لما تمتلكه من إرث أثري وتاريخي مميز.

اضافة اعلان



وقالت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم خلال اللقاء بحث الخطط العملية وآليات التنسيق المشترك للبدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز دور المجتمع المحلي في الاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع السياحي.



وأضافت أنه تمت مناقشة سبل دعم وتمويل المشاريع الصغيرة، وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف الشباب والنساء، بهدف بناء القدرات وتمكين أبناء المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والسياحية.