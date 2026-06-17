بحث تعزيز مكانة "رحاب" على خارطة السياحة الداخلية

وقالت البلدية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم خلال اللقاء بحث الخطط العملية وآليات التنسيق المشترك للبدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز دور المجتمع المحلي في الاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع السياحي.
وأضافت أنه تمت مناقشة سبل دعم وتمويل المشاريع الصغيرة، وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف الشباب والنساء، بهدف بناء القدرات وتمكين أبناء المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والسياحية.
وبينت البلدية أنه جرى التأكيد على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية، لاسيما في ظل التوجه نحو إدراج رحاب بشكل أكبر ضمن مسارات وبرامج السياحة المحلية، وإضافة المزيد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تبرز هوية المنطقة وتساهم في استقطاب الزوار، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية ويعزز من حضور رحاب كوجهة سياحية وثقافية واعدة.
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