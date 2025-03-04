 
الثلاثاء 2025-03-04 05:47 م
 

بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص

البريد الأردني
البريد الأردني
الثلاثاء، 04-03-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، خلال لقائه مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، بحضور المدير العام للبريد هنادي الطيب، آلية تنفيذ تفعيل الخدمات البريدية وخدمات الدفع الإلكتروني من خلال نوافذ للبريد الأردني داخل مراكز الترخيص والترخيص المتحرك، بأحدث التقنيات البريدية المتطورة ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء مناقشة توفير مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، إضافةً إلى بطاقات البريد الأردني المدفوعة مسبقًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

السيسي

عربي ودولي السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذيرات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الاربعاء

امطار

الطقس الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار في هذا الموعد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية محافظة: ترشيح (4000) طالب جديد للحصول على قروض بدل مستنكفين

القاهرة

عربي ودولي بدء أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة

وزارة الأوقاف

أخبار محلية بدء المجالس العلمية الهاشمية في مادبا السبت

غزة

فلسطين طواقم دفاع مدني غزة تنتشل جثامين 49 شهيدا

البريد الأردني

أخبار محلية بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص



 




الأكثر مشاهدة