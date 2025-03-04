بحث تفعيل خدمات البريد في مراكز الترخيص

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء مناقشة توفير مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، إضافةً إلى بطاقات البريد الأردني المدفوعة مسبقًا.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة: ترشيح (4000) طالب جديد للحصول على قروض بدل مستنكفين
-
بدء المجالس العلمية الهاشمية في مادبا السبت
-
مخالفة 33 محلا تجاريا في المفرق منذ بداية رمضان
-
صدور نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية
-
توجيهات من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
71827 حاوية بضائع ترد ميناء حاويات العقبة خلال شهرين
-
الملك يغادر إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية