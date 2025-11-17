بحث تنشيط القطاع التجاري والسياحي في إربد

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، في لقاء اليوم الاثنين ضم كلا من رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، سبل تعزيز التعاون في مجال تنشيط القطاع التجاري والسياحي على مستوى المدينة والمحافظة.

وأكد الشرايري حرص الجامعة على تسخير إمكانياتها العلمية والأكاديمية وتفعيل الشراكة مع بلدية إربد الكبرى وغرفة التجارة لخدمة المجتمع المحلي، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لوضع مجموعة من الخطط والبرامج المستقبلية لإعادة إحياء تراث المدينة، وتنشيط الحركة السياحية على مستوى المحافظة لا سيما وأنها تضم عناصر جذب سياحية وتراثية هامة.



إن الجامعة تسعى إلى مضاعفة أعداد طلبتها الدوليين من مختلف الدول حول العالم، بهدف تحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة التي تعود على مدينة إربد بالفائدة عن طريق زيادة فعالية القطاعات التجارية والفعاليات السياحية.



بدوره، قال العزام إن "البلدية" تسعى إلى تعميق التعاون مع المؤسسات الوطنية كافة في المدينة وفي مقدمتها جامعة اليرموك، لما تملكه من طاقات تتمثل بالبحث العلمي والخبرات الأكاديمية، بهدف تطوير الخطط والمشاريع التي تسعى "البلدية" إلى تنفيذها للنهوض بالمدينة، مبينا أن البلدية بحاجة ماسة للاستفادة من الإمكانات البحثية والفنية المتوفرة في كليات الجامعة لتنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى، خاصة في مجالات التخطيط الهندسي والبيئي وإدارة المشاريع.



وأشار إلى أن "البلدية" تعمل بشكل موازٍ ومكثف لتنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الحركة التجارية وتحسين البنية التحتية للمدينة، مؤكدا أنها بدأت فعلياً بتنفيذ مشروع إحياء وسط المدينة التاريخي، بالتعاون مع غرفة التجارة والجهات المعنية، لتحويله إلى وجهة مفضلة للمتسوقين والزوار على حدٍ سواء.



من جهته، أعرب الشوحة عن استعداد غرفة التجارة الكامل لإبرام شراكة استراتيجية مع جامعة اليرموك لما تشكله من مصدر أساسي لرفد السوق التجاري في المدينة بالقوة الشرائية واستدامة الحركة الاقتصادية على مستوى المحافظة.



وأضاف، إن هناك اجتماعات مكثفة بين "غرفة التجارة والبلدية"، بهدف تحسين الواقع الخدمي والتنظيمي في محيط جامعة اليرموك، وبما يضمن بيئة ملائمة للطلبة ويدعم استمرارية ونمو المنشآت التجارية حول الحرم الجامعي.