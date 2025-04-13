بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري

وأكد خليل، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى بلدية أم الجمال، أن الرحلة السياحية الأولى التي نظمتها المؤسسة العام الماضي إلى منطقة أم الجمال التاريخية، والتي أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو" خلال عام 2024، قد حققت نجاحًا كبيرًا بالتعاون مع بلدية أم الجمال.
وأوضح أن الرحلات السياحية ستُنظَّم أسبوعيًا إلى أم الجمال، بالتنسيق مع بلدية أم الجمال، والتي ستُسهم في نقل السياح من محطة المفرق إلى الموقع الأثري.
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