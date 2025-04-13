بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري

الوكيل الإخباري- بحث مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الدكتور زاهي خليل، ورئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، استئناف الرحلات السياحية إلى موقع أم الجمال الأثري عبر القطار.

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وأكد خليل، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى بلدية أم الجمال، أن الرحلة السياحية الأولى التي نظمتها المؤسسة العام الماضي إلى منطقة أم الجمال التاريخية، والتي أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو" خلال عام 2024، قد حققت نجاحًا كبيرًا بالتعاون مع بلدية أم الجمال.