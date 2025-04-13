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بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
الخط الحديدي
 
الأحد، 13-04-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-    بحث مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الدكتور زاهي خليل، ورئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، استئناف الرحلات السياحية إلى موقع أم الجمال الأثري عبر القطار.

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وأكد خليل، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى بلدية أم الجمال، أن الرحلة السياحية الأولى التي نظمتها المؤسسة العام الماضي إلى منطقة أم الجمال التاريخية، والتي أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو" خلال عام 2024، قد حققت نجاحًا كبيرًا بالتعاون مع بلدية أم الجمال.


وأوضح أن الرحلات السياحية ستُنظَّم أسبوعيًا إلى أم الجمال، بالتنسيق مع بلدية أم الجمال، والتي ستُسهم في نقل السياح من محطة المفرق إلى الموقع الأثري.

 
gnews

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