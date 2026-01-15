بحث تنفيذ برنامج تبادل افتراضي بين البلقاء التطبيقية وكلية ميامي ديد كوليج الأميركية

الوكيل الإخباري- بحثت جامعة البلقاء التطبيقية مع وفد من كلية ميامي ديد كوليج "قصص الأرض" الأميركية، تطوير وتنفيذ برنامج تبادل افتراضي تعليمي يركز على السرد الرقمي، والحوار الثقافي والتعلم القائم على المشروعات، والذي شارك فيه حتى الآن 380 طالبا وميسرا أردنيا وأميركيا.

اضافة اعلان



كما تم مناقشة نتائج التعاون المشترك، واستعراض أبرز الإنجازات المتحققة ضمن أنشطة البرنامج، وذلك بحضور أعضاء من سفارة الولايات المتحدة في عمان، ونائب مستشار الشؤون العامة راشيل ليزلي.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذا التعاون يأتي في سياق رؤية الجامعة لتحديث أدوات التعليم وربطها بالسياقات التعليمية العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى إتاحة تجارب تعليمية نوعية لطلبتها، تقوم على التفكير النقدي، والانفتاح الثقافي، وتوظيف الإعلام الرقمي كوسيلة فاعلة للتعلم وبناء الوعي.



وأضاف إن برامج التبادل الافتراضي تشكل أحد المسارات المستقبلية للتعليم العالي، لما توفره من فرص للتفاعل العالمي، وتنمية المهارات العملية، وتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، دون عوائق جغرافية.



ويهدف البرنامج الذي يمتد من 6-8 أسابيع، إلى إشراك طلبة مرحلة البكالوريوس في تجربة تعليمية دولية مشتركة تجمع طلبة الجامعة وطلبة ميامي ضمن فرق ثنائية تعمل على إنتاج محتوى إعلامي رقمي وبودكاست مشترك، يعالج قضايا متصلة بالإنسان والبيئة والهوية الثقافية، من خلال السرد الرقمي والتواصل العابر للثقافات.



ويعتمد البرنامج على منهجية التعلم القائم على المشكلات، حيث يعمل الطلبة على تحديد قضايا واقعية أو أسئلة نقدية وتحليلها وبنائها سرديا وإعلاميا، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي، والتواصل الأكاديمي متعدد الثقافات.



ويتضمن البرنامج أنشطة تعليمية متزامنة وغير متزامنة، تشمل نقاشات أسبوعية وكتابة يوميات رقمية، وإعداد سرديات شخصية، إلى جانب تصميم وإنتاج حلقات بودكاست رقمية خاصة بالطلبة المشاركين، تتيح لهم التعبير عن تجاربهم الإنسانية وبناء محتوى إعلامي هادف.



من جانبه، قال مدير مركز الابتكار والريادة مدير البرنامج في الجامعة الدكتور مراد العدوس، إن هذا التعاون يمثل نموذجا متقدما للتعليم التشاركي العابر للحدود، حيث أنه لا يقتصر على تبادل المعرفة، بل يركز على تمكين الطلبة من أدوات السرد الرقمي، وتعزيز مهارات التفكير النقدي، والعمل ضمن فرق دولية متعددة الثقافات، مشيرا إلى أن البرنامج يشكل مرحلة تجريبية تمهيدية لتوسيع الشراكة مستقبلا.



وأشادت السفارة الأميركية بالتفاعل الأكاديمي البناء بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأميركية، وبأهمية برامج التبادل الافتراضي في تحقيق أثر طويل الأمد وبناء شراكات أكاديمية مستدامة.