الإثنين 2026-07-06 07:21 م

بحث توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان و برشلونة بمجالات العمل البلدي

f
أرشيفية
 
الإثنين، 06-07-2026 06:03 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، والسفير الإسباني لدى المملكة خوسيه لويس باردو كويردو، الاثنين، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.

اضافة اعلان


وناقش الجانبان آليات توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان و برشلونة في مجالات العمل البلدي ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة مع مدريد والبلديات الإسبانية.


واستعرض الشواربة خلال لقائه السفير الإسباني، خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشاد بالعلاقات الأردنية الإسبانية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين .


من جهته، أثنى السفير الإسباني على مستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، مشيدا بجهود ومشاريع الأمانة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير الخارجية

ل

أخبار محلية وزير الداخلية الفلسطيني من معبر الكرامة: نثمن تعاون الأردن

ب

أخبار محلية الطفيلة الصناعية تستقطب 29 استثمارا صناعيا

ل

أخبار محلية ملاكمو المنتخب الوطني يوقعون عقودا احترافية للمشاركة في منظمة "إي آر بي"

f

أخبار محلية بحث توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان و برشلونة بمجالات العمل البلدي

ز

أخبار الشركات اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تختتم منافسات النسخة السابعة من بطولة الشطرنج السنوية للموظفين

ز

أخبار الشركات المركزية ياماها تفتتح أكبر معرض لـ"ياماها" في الشرق الأوسط وتعلن إنجاز وليد شابسوغ في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

ب

اقتصاد محلي مجموع رؤوس الأموال المسجلة العام الحالي زاد على 148 مليون دينار



 
 






الأكثر مشاهدة

 