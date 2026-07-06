بحث توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان و برشلونة بمجالات العمل البلدي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، والسفير الإسباني لدى المملكة خوسيه لويس باردو كويردو، الاثنين، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.

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وناقش الجانبان آليات توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان و برشلونة في مجالات العمل البلدي ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة مع مدريد والبلديات الإسبانية.



واستعرض الشواربة خلال لقائه السفير الإسباني، خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد بالعلاقات الأردنية الإسبانية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين .