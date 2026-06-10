الأربعاء 2026-06-10 02:36 م

بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن

بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن
بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة العمل الختامية لمناقشة نتائج دراسة "خيارات استخدام المركبات الكهربائية لتطبيقات النظام الكهربائي في الأردن" ضمن مشروع المساعدة الفنية لدعم الاقتصاد الأخضر الممول من الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وأكد مدير مديرية التحول الطاقي في الوزارة يعقوب مرار، على أهمية دعم المشاريع التي تسهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، موضحاً أن تقنيات تخزين الطاقة باستخدام المركبات الكهربائية تمثل فرصة واعدة لتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.

من جانبه، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، عمر أبو عيد، أن هذه المشاريع تسهم في إدخال مفاهيم جديدة تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتُعد من الحلول الواعدة لتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من المركبات الكهربائية وتقنيات الشحن ثنائي الاتجاه (V2G) بوصفها حلولاً مبتكرة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة استغلال الطاقة المتجددة، ودعم أهداف التحول الطاقي في المملكة.

واستعرض المشاركون في الورشة أبرز نتائج الدراسة والتجارب العالمية في مجال استخدام المركبات الكهربائية كمخازن للطاقة، إضافة إلى الفرص والتحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات في الأردن، واوصوا على أهمية تنفيذ مشاريع تجريبية وتطوير الأطر التنظيمية اللازمة لتمكين تطبيقها مستقبلاً.
 
 


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