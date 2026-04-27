الإثنين 2026-04-27 07:09 م

بحث خطة التعامل مع حرائق الصيف في البلقاء

الإثنين، 27-04-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، اليوم الاثنين، مع مدراء وممثلي الدوائر الخدمية والأجهزة المعنية، خطة الاستعداد لموسم حرائق فصل الصيف وتعزيز الجاهزية الميدانية.

وأكد المساعيد، خلال اللقاء، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي حوادث حريق، خاصة في المناطق الحرجية والزراعية ومواقع الأعشاب الجافة القريبة من التجمعات السكانية.


وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية، من خلال تكثيف الجولات الميدانية، وصيانة الآليات والمعدات، ورفع مستوى جاهزية كوادر الإطفاء وغرف العمليات على مدار الساعة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والثروة الحرجية.


وأكد المساعيد، ضرورة متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري، ورفع تقارير دورية حول مستوى الجاهزية، مشددا على أن محافظة البلقاء لن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز منظومة العمل الميداني خلال موسم الصيف.


وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات المتوقعة خلال فصل الصيف، ووضع آليات عمل واضحة ومحددة، إلى جانب التأكيد على تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر إشعال النيران في الأماكن المفتوحة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق.

 
 


