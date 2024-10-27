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بحث خطة طوارئ الشتاء في العقبة

العقبة
العقبة
الأحد، 27-10-2024 10:45 م

الوكيل الإخباري-    بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة، خطة الطوارئ واستعدادات التعامل مع الأحوال الجوية في المحافظة للموسم الشتوي المقبل.

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جاء ذلك خلال اجتماع حضره مفوض المدينة والإقليم في السلطة عبدالله النجادات ومساعد محافظ العقبة، عبدالله الطورة، ومدير خدمات المدينة المهندس علاء الرواشدة، ومدير الأشغال في السلطة المهندس طارق النقرش، إلى جانب ممثلي مديرية الأشغال العامة وشركة تطوير العقبة ومديرية السير.
وأكد النجادات اعتماد خطة طوارئ للموسم الشتوي المقبل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سلامة السكان والمنشآت في ظل التغيرات الجوية المتوقعة.


وأضاف أن السلطة اتخذت جميع التدابير الضرورية للتعامل مع ظروف الطوارئ خلال الموسم المطري، خاصة في "النقاط الساخنة" التي تتأثر بشكل أكبر بتجمعات المياه.


وأشار النجادات إلى قيام فرق الطوارئ بجولات تفقدية استعدادًا للموسم الشتوي، لضمان جاهزية السدود ومجاري الأودية والأحواض التجميعية، وتجنب أي عوائق قد تعيق تصريف مياه الأمطار.


وبيّن أن السلطة خصصت فرقًا فنية ومعدات تعمل على مدار الساعة للتدخل الفوري ومعالجة أي طارئ، مؤكدا أن تنظيف مجاري السيول وقنوات التصريف مستمر بشكل استباقي، لمنع تراكم المياه في المواقع الحساسة.

 
gnews

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