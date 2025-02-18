بحث خطط تطوير نظم المعلومات الجغرافية بين بلدية السلط والمركز الجغرافي الملكي

وسيعمل المركز الجغرافي الملكي بالتعاون مع البلدية في تحويل المعلومات الرقمية إلى خرائط تفاعلية متقدمة، تشمل تفاصيل المشاريع التنموية كمراحل التنفيذ وقيمتها المالية والمقاولين المنفذين، مع توثيقها بالصور والبيانات الوصفية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المكانية بشكل آني والتحول إلى عالم رقمي وأتمتة المعلومات الحكومية.
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