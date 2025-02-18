 
الثلاثاء 2025-02-18 02:21 م
 

بحث خطط تطوير نظم المعلومات الجغرافية بين بلدية السلط والمركز الجغرافي الملكي

بلدية السلط
بلدية السلط
الثلاثاء، 18-02-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، مع مدير المركز الجغرافي الملكي العميد معمر حدادين، خطط تطوير نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتحويل البيانات الرقمية إلى أنظمة مكانية تفاعلية، تماشيًا مع رؤية الأردن لبناء مدن ذكية مستدامة.

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وسيعمل المركز الجغرافي الملكي بالتعاون مع البلدية في تحويل المعلومات الرقمية إلى خرائط تفاعلية متقدمة، تشمل تفاصيل المشاريع التنموية كمراحل التنفيذ وقيمتها المالية والمقاولين المنفذين، مع توثيقها بالصور والبيانات الوصفية.


ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات عالمية لدمج الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المكانية بشكل آني والتحول إلى عالم رقمي وأتمتة المعلومات الحكومية.

 
gnews

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