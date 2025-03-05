بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار

الوكيل الإخباري- بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، اللجنة التنفيذية لبرنامج زمالات القادة في الابتكار، تطوير البرنامج وزيادة عدد المشاركين فيه.

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وقال الرفاعي، إن البرنامج، ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة، بدعم من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس.



وأكد أن البرنامج نموذج متميز في تمكين المبتكرين الأردنيين لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع تطبيقية، ما يعزز بيئة ريادة الأعمال، ويوفر فرص عمل جديدة تلبي احتياجات السوق، ويسهم في مدِّ جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والريادية، ويوجه البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي.