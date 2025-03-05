 
الأربعاء 2025-03-05 04:49 م
 

بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي
المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي
 
الأربعاء، 05-03-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-    بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، اللجنة التنفيذية لبرنامج زمالات القادة في الابتكار، تطوير البرنامج وزيادة عدد المشاركين فيه.

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وقال الرفاعي، إن البرنامج، ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة، بدعم من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس.


وأكد أن البرنامج نموذج متميز في تمكين المبتكرين الأردنيين لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع تطبيقية، ما يعزز بيئة ريادة الأعمال، ويوفر فرص عمل جديدة تلبي احتياجات السوق، ويسهم في مدِّ جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والريادية، ويوجه البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي.


وأشار إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

 
 
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