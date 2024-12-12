بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري داليا الباز، سبل التعاون بين الجهتين.

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واطلع الداوود خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة البريد الأورومتوسطي نرمين حسن، والسكرتير أول يوسف الكلوب من السفارة الأردنية في القاهرة، ومدير إقليم الشمال في البريد الأردني المهندس عمر طبيشات، على آخر التحديثات التي تخص الخدمة التي سيتم إطلاقها هذا العام "وصلها" بالتعاون مع البريد المصري.