بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري

واطلع الداوود خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة البريد الأورومتوسطي نرمين حسن، والسكرتير أول يوسف الكلوب من السفارة الأردنية في القاهرة، ومدير إقليم الشمال في البريد الأردني المهندس عمر طبيشات، على آخر التحديثات التي تخص الخدمة التي سيتم إطلاقها هذا العام "وصلها" بالتعاون مع البريد المصري.
وتم بحث خدمة الحوالات المالية البريدية بين البريد الأردني والبريد المصري والتي تسهل عملية تحويل الأموال، وكذلك آخر مستجدات انتخابات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار لاتحاد البريد العالي.
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