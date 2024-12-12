 
الخميس 2024-12-12 01:16 م
 

بحث سبل التعاون بين البريد الأردني والمصري

ت
جانب من اللقاء
الخميس، 12-12-2024 10:25 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري داليا الباز، سبل التعاون بين الجهتين.

اضافة اعلان


واطلع الداوود خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة البريد الأورومتوسطي نرمين حسن، والسكرتير أول يوسف الكلوب من السفارة الأردنية في القاهرة، ومدير إقليم الشمال في البريد الأردني المهندس عمر طبيشات، على آخر التحديثات التي تخص الخدمة التي سيتم إطلاقها هذا العام "وصلها" بالتعاون مع البريد المصري.


وتم بحث خدمة الحوالات المالية البريدية بين البريد الأردني والبريد المصري والتي تسهل عملية تحويل الأموال، وكذلك آخر مستجدات انتخابات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار لاتحاد البريد العالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

الرئيس السوري السابق بشار الأسد

عربي ودولي عاجل مصدر يكشف عن مكان تواجد عائلة الأسد في روسيا

5ف6

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخرائط العالمية عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق

ا

عربي ودولي كندا تهدد وتكشف عن طبيعة ردها المحتمل على تهديدات ترامب

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة بسيطة لاعداد أشهى خبز "مقرمش"

وزارة الإعلام السورية

أخبار محلية سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق

إيتمار بن غفير

فلسطين بن غفير يطالب بإقامة حواجز دائمة على طرق الضفة الغربية



 




الأكثر مشاهدة