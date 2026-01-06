بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

07:24 م

الوكيل الإخباري- بحثت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، مع رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد البخيت، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المشترك في مجال حماية اللغة العربية وتعزيز تطبيق قانون حمايتها. اضافة اعلان





وتناول اللقاء بحضور ممثلين من مجلس الأمناء والأمانة العامة للمركز، آليات دعم تطبيق قانون حماية اللغة العربية بوصفها أحد مكونات الحق في الثقافة، وتعزيز الالتزام بهذا القانون لدى مختلف الجهات.



وجرى التوافق على إبراز هذه المضامين في التقرير السنوي للمركز، وصياغة توصيات عملية تمكّن الجهات المعنية من تطبيق القانون بصورة فاعلة، بما يسهم في صون الهوية وترسيخ الحقوق الثقافية ضمن منظومة حقوق الإنسان.

