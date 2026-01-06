الثلاثاء 2026-01-06 07:30 م

بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية
بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية
الثلاثاء، 06-01-2026 07:24 م
الوكيل الإخباري-   بحثت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، مع رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد البخيت، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المشترك في مجال حماية اللغة العربية وتعزيز تطبيق قانون حمايتها.اضافة اعلان


وتناول اللقاء بحضور ممثلين من مجلس الأمناء والأمانة العامة للمركز، آليات دعم تطبيق قانون حماية اللغة العربية بوصفها أحد مكونات الحق في الثقافة، وتعزيز الالتزام بهذا القانون لدى مختلف الجهات.

وجرى التوافق على إبراز هذه المضامين في التقرير السنوي للمركز، وصياغة توصيات عملية تمكّن الجهات المعنية من تطبيق القانون بصورة فاعلة، بما يسهم في صون الهوية وترسيخ الحقوق الثقافية ضمن منظومة حقوق الإنسان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

أخبار محلية بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

ا

أخبار محلية ندوة في جامعة اليرموك حول كتاب الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن"

ل

أخبار محلية بلدية إربد: 18 ألف مواطن استفادوا من إعفاءات ضريبة المسقفات

قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

عربي ودولي قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

أخبار محلية جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

أخبار محلية مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

ا

أخبار محلية وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي

ل

طب وصحة دراسة تحذر: التوقف عن "أوزمبيك" مع الحمل قد يعرض الأم والجنين للخطر



 






الأكثر مشاهدة