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بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية

لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد
لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد
الأربعاء، 18-12-2024 06:40 م

الوكيل الإخباري-   تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، وبحث مع رؤساء بلديات في اللواء سبل المحافظة على الرقعة الزراعية.

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وعقد الأمين العام اجتماعا بمقر بلدية طبقة فحل، مع رئيسها كثيب الغزاوي، ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة، محمد المرايحة، وأعضاء من مجلس محافظة إربد عن اللواء، تناول فيه أبرز الاحتياجات التي تواجه المواطنين، لا سيما صعوبة إيصال الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء إلى المنازل في مواقع خارج حدود التنظيم .

 
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