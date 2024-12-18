بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية

وعقد الأمين العام اجتماعا بمقر بلدية طبقة فحل، مع رئيسها كثيب الغزاوي، ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة، محمد المرايحة، وأعضاء من مجلس محافظة إربد عن اللواء، تناول فيه أبرز الاحتياجات التي تواجه المواطنين، لا سيما صعوبة إيصال الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء إلى المنازل في مواقع خارج حدود التنظيم .
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