بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، وبحث مع رؤساء بلديات في اللواء سبل المحافظة على الرقعة الزراعية.

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