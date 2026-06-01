بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

وتم خلال الجلسة طرح ومناقشة عدة محاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعقلة بانبعاثات الكربون للبضائع المصدرة لأي من دول الاتحاد الأوروبي والمشمولة بالتعليمات المطبقة منذ بداية العام الحالي ومنها الأسمدة الكيماوية، والألمنيوم، والحديد والصلب، والأسمنت، والهيدروجين والكهرباء حيث تم توضيح آلية احتساب المبالغ المالية الإضافية المترتبة على البضائع المصدرة حسب كميات انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع بما يشمل ذلك عمليات تصنيع المواد ومدخلات الإنتاج المستخدمة فيها، كما وتم خلال الجلسة توضيح المتطلبات اللازمة لاعتماد الجهات التي ستقوم بالتحقق من كميات انبعاثات الكربون من قبل المصانع.
وأشارت غرفة صناعة عمان إلى أنها تعمل على إنشاء منصة للإرشاد الأخضر ضمن إطار التوسع لمنصة تبادل النفايات الصناعية التي أطلقتها الغرفة العام الماضي، وبما يشمل ذلك خدمات متكاملة للإرشاد موجهة للقطاع الصناعي وتشمل عدة مجالات يذكر منها: التحول نحو الصناعات الخضراء، وكفاءة الموارد، والاستدامة ،والاقتصاد الدائري، والأعمال المسؤولة والتوافق مع متطلبات حماية البيئة.
وبين مندوبو عدة مؤسسات ومنظمات دولية مانحة البرامج والخدمات التي يقدموها في مجال تطوير التنافسية الصناعية ومساعدة المصانع على التحول الأخضر وتخفيض انبعاثات الكربون حيث تحدث مندوبوا كل من التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وأكد المشاركون في الجلسة على التحديات التي ستفرضها تعليمات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الأردنية التي ما زالت في مجملها دون المستوى المطلوب وبمعدل لا يتجاوز (350) مليون دينار سنويا خلال السنوات الأخيرة ، وأيضا على أهمية تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمالي بشكل متكامل لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير قدراتها التنافسية التصديرية وتخفيض انبعاثات الكربون من خلال مختلف الطرق والوسائل الممكنة مثل: ترشيد استهلاك الطاقة، واستغلال فرص الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات التصنيع الحديثة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة
-
الملك يفتتح ويطلق مشاريع تابعة لشركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن
-
مديرية شباب العقبة تنفذ عددا من الأنشطة والمبادرات النوعية لتمكين الشباب خلال أيار
-
اعلان مهم من الضريبة حول التسويات الضريبية
-
التعليم العالي تفتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين للعام الجامعي 2026-2027
-
الأردنيون يرون في الخسارة أمام سويسرا فرصة قبل المونديال
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين