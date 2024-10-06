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بحث سبل دعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العقبة

شركة ميناء حاويات العقبة
العقبة
الأحد، 06-10-2024 05:06 م

الوكيل الإخباري-   بحثت غرفة صناعة الأردن، مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال اجتماع تشاوري، سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في مدينة العقبة.

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وناقش عضو مجلس إدارة الغرفة، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، ونائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض الاستثمار المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان، سبل معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

 
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