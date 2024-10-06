بحث سبل دعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العقبة

وناقش عضو مجلس إدارة الغرفة، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، ونائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض الاستثمار المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان، سبل معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
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