بحث سبل دعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العقبة

الوكيل الإخباري- بحثت غرفة صناعة الأردن، مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال اجتماع تشاوري، سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في مدينة العقبة.

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