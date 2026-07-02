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بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة

بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة
بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة
 
الخميس، 02-07-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، العديد من القضايا التي تهم القطاع، ذات الصلة بالتبعات التي تركتها التوترات الإقليمية بالمنطقة على مجمل النشاط السياحي.

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وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، تركزت القضايا التي طرحت خلال اللقاء، على تراجع النشاط السياحي والحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتعطل حركة الطيران في العديد من الدول.


وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان، ستتبنى قضايا القطاع والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية لضمان استمرار القطاع في عمله، مشددا على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول تدعم القطاعات الاقتصادية.

 
 


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