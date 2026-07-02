بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة

الوكيل الإخباري- بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، العديد من القضايا التي تهم القطاع، ذات الصلة بالتبعات التي تركتها التوترات الإقليمية بالمنطقة على مجمل النشاط السياحي.

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وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، تركزت القضايا التي طرحت خلال اللقاء، على تراجع النشاط السياحي والحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتعطل حركة الطيران في العديد من الدول.