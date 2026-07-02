بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة

وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، تركزت القضايا التي طرحت خلال اللقاء، على تراجع النشاط السياحي والحجوزات وارتفاع نسب الإلغاءات وتعطل حركة الطيران في العديد من الدول.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان، ستتبنى قضايا القطاع والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية لضمان استمرار القطاع في عمله، مشددا على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول تدعم القطاعات الاقتصادية.
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