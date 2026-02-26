بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

وأكد أبو خيط، أن المستشفى يمثل صرحًا طبيًا وطنيًا نفتخر به في محافظة إربد، مشيدًا بالكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية التي تعمل بإخلاص وتفانٍ، مبينًا أن ما تم الاطلاع عليه ميدانيًا يعكس صورة مشرّفة وجهودًا حقيقية في التطوير والتحسين المستمر.
من جهته أعرب الدكتور الحلبي عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، ومنها مديرية الأوقاف، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم القيم الأخلاقية والإنسانية داخل بيئة العمل الصحي.
وتضمنت الزيارة، جولة ميدانية في مبنى الإسعاف والطوارئ، برفقة رئيس القسم الدكتور مهند الشلبي، اطّلع خلالها الوفد على مستوى التنظيم والتجهيزات الحديثة التي تعكس التطور النوعي الذي شهده المستشفى بعد افتتاح مبناه الجديد برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
