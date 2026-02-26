بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

الوكيل الإخباري- بحث مدير مديرية أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، ومدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور وليد الحلبي، سبل التعاون المشترك والاتفاق على عقد سلسلة من المحاضرات التوعوية الموجهة للأطباء والممرضين والممرضات، بما يعزز البعد القيمي والإنساني في بيئة العمل الطبي، ويسهم في دعم الرسالة السامية التي يؤديها الكادر الصحي.

وأكد أبو خيط، أن المستشفى يمثل صرحًا طبيًا وطنيًا نفتخر به في محافظة إربد، مشيدًا بالكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية التي تعمل بإخلاص وتفانٍ، مبينًا أن ما تم الاطلاع عليه ميدانيًا يعكس صورة مشرّفة وجهودًا حقيقية في التطوير والتحسين المستمر.



من جهته أعرب الدكتور الحلبي عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، ومنها مديرية الأوقاف، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم القيم الأخلاقية والإنسانية داخل بيئة العمل الصحي.