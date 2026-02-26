الخميس 2026-02-26 09:59 م

بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

ب
جانب من الزيارة
 
الخميس، 26-02-2026 09:23 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير مديرية أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، ومدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور وليد الحلبي، سبل التعاون المشترك والاتفاق على عقد سلسلة من المحاضرات التوعوية الموجهة للأطباء والممرضين والممرضات، بما يعزز البعد القيمي والإنساني في بيئة العمل الطبي، ويسهم في دعم الرسالة السامية التي يؤديها الكادر الصحي.

اضافة اعلان


وأكد أبو خيط، أن المستشفى يمثل صرحًا طبيًا وطنيًا نفتخر به في محافظة إربد، مشيدًا بالكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية التي تعمل بإخلاص وتفانٍ، مبينًا أن ما تم الاطلاع عليه ميدانيًا يعكس صورة مشرّفة وجهودًا حقيقية في التطوير والتحسين المستمر.


من جهته أعرب الدكتور الحلبي عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، ومنها مديرية الأوقاف، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم القيم الأخلاقية والإنسانية داخل بيئة العمل الصحي.


وتضمنت الزيارة، جولة ميدانية في مبنى الإسعاف والطوارئ، برفقة رئيس القسم الدكتور مهند الشلبي، اطّلع خلالها الوفد على مستوى التنظيم والتجهيزات الحديثة التي تعكس التطور النوعي الذي شهده المستشفى بعد افتتاح مبناه الجديد برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير النقل نضال القطامين

أخبار محلية وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية

ل

عربي ودولي أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران

c

شؤون برلمانية المصري: المياه الوطنية ضرورة استراتيجية للأردن

خلال استقبال وفد شبابي من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

أخبار محلية العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة

ب

أخبار محلية بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

أخبار محلية العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

ب

أسواق ومال ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة

و

أخبار محلية عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي



 






الأكثر مشاهدة