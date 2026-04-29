بحث مشاريع التكيف المناخي في وادي موسى

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، والسفيرة السويسرية في الأردن إيميليا جورجييفا، سبل تعزيز مشاريع التكيف مع التغير المناخي في منطقة وادي موسى.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نفذها وفد سويسري بالتعاون مع منظمة ميرسي كور ضمن مشروع "طبيعة، بهدف تعزيز الشراكات والتنسيق بين مختلف الجهات، والاطلاع ميدانياً على مشاريع إدارة مخاطر الفيضانات والحفاظ على الموارد المائية، إضافة إلى مناقشة أولويات المجتمع المحلي في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.