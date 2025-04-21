بحث مشاريع قطاع المياه في البلقاء

وجرى خلال اللقاء مناقشة المخصصات المرصودة لقطاع المياه ضمن موازنة المجلس البالغة 220 ألف دينار، وآليات توجيهها لتحسين التزويد المائي، وصيانة الشبكات، وتنفيذ مشاريع جديدة تلبي احتياجات مناطق المحافظة حسب الإمكانات المتاحة.
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