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بحث مشاريع قطاع المياه في البلقاء

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البلقاء
 
الإثنين، 21-04-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مديرة الشؤون الفنية في مديرية مياه البلقاء المهندسة رانيا الشمايلة، اليوم الاثنين، مشاريع قطاع المياه المدرجة ضمن موازنة العام الحالي.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة المخصصات المرصودة لقطاع المياه ضمن موازنة المجلس البالغة 220 ألف دينار، وآليات توجيهها لتحسين التزويد المائي، وصيانة الشبكات، وتنفيذ مشاريع جديدة تلبي احتياجات مناطق المحافظة حسب الإمكانات المتاحة.

 
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