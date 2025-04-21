بحث مشاريع قطاع المياه في البلقاء

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مديرة الشؤون الفنية في مديرية مياه البلقاء المهندسة رانيا الشمايلة، اليوم الاثنين، مشاريع قطاع المياه المدرجة ضمن موازنة العام الحالي.

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