بحث مشروع ربط تركيا ودول الخليج بسكك حديد تمر عبر الأردن

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، جاء اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المشترك لمعالجة التحديات المستجدة التي طرأت على حركة الشاحنات بين البلدين وبحث السبل الكفيلة بتعزيز انسيابية النقل البري بما يخدم مصالح الناقلين والتجار.
وأكد الجانبان أن النقل المباشر الى المقصد النهائي يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة النقل والتجارة، لما يحققه من خفض في الكلف التشغيلية وتسريع زمن وصول البضائع ورفع كفاءة سلاسل التوريد بين الدول.
وشدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول عملية وفعالة في ظل الظروف الحالية في معبري جابر ونصيب بما يمكن من العودة الى نظام النقل المباشر ويسهم في إعادة تنشيط حركة الشحن البري واستعادة انسيابيتها الطبيعية بين البلدين.
واتفق الطرفان على تعزيز اطر التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، وتطوير آليات التنسيق الفني والإداري بما ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية ويرتقي بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.
وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أكد الوزيران أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط السككي المشتركة باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لنقل البضائع والركاب، كما جرى بحث مشروع الربط السككي الشمولي بين تركيا ودول الخليج العربي مرورا بسوريا والأردن، إضافة الى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخط الحجازي لنقل البضائع كخيار داعم لمنظومة النقل الإقليمي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات الفنية المختصة في البلدين وصولا الى حلول مستدامة تعزز التكامل.
-
أخبار متعلقة
-
كهرباء اربد تتعامل مع أضرار فنية لحقت بشبكة الكهرباء في بلدة جحفية
-
الإسكان والتطوير تنفذ حملة تشجير في حديقة جريبا بالزرقاء
-
أوقاف مادبا تنظم احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني
-
مباحثات أردنية سورية في إسطنبول لتعزيز النقل البري ومشاريع الربط السككي
-
أوقاف الأغوار الشمالية تنجز صيانة شاملة لمقامات الصحابة استعدادا لرمضان
-
43 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
المواصفات والمقاييس تحذر من أحبال زينة رمضان
-
توضيح هام من مفتي المملكة حول رصد هلال رمضان