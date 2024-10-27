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بحث مشكلات الباصات العمومية ومشغلي الحافلات

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 27-10-2024 10:55 م

الوكيل الإخباري-   بحثت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، مع نقابة أصحاب الباصات العمومية ومشغلي الحافلات من محافظات المملكة كافة، مطالب القطاع وآليات معالجة المشكلات التي تواجه المشغلين.

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واستمعت التهتموني، خلال الاجتماع اليوم الأحد، بحضور أمين عام النقل فارس أبو دية ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات ومساعد مدير السير العقيد محمد الخنان، إلى المطالب والمقترحات المقدمة من قبل المشغلين في سبيل تطوير القطاع وديمومة تقديم خدمات النقل المثلى للمواطنين.


وقالت إن هذا اللقاء يعد خطوة مهمة للاستماع إلى مشكلات ومطالب المشغلين ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة بأفضل ما يمكن، مع مراعاة مصلحة المشغلين وضرورة تحقيق دخل عادل لضمان تقديم الخدمات المميزة للمواطنين.


من جانبه، أكد شبيلات أن الهيئة تضع مطالب ومصالح المشغلين في طليعة اهتماماتها، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على تذليل أي عقبات تواجه القطاع لضمان استمرارية قطاع النقل العام وتطويره بما يخدم المواطنين والمشغلين على حد سواء.

 
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