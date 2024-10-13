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بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 13-10-2024 05:50 م

الوكيل الإخباري-    بحثت مديرية إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، الخطة السنوية والمعايير الخاصة بجائزة اللياقة البدنية، إضافة إلى تعزيز مستوى الرياضة المدرسية بشكل عام.
وأكد مدير الرياضة المدرسية، الدكتور مصلح البطوش، خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء أقسام النشاطات ومسؤولو الجائزة، على الدور الحيوي للجائزة في تحفيز الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، مشيرا إلى أن الجائزة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية بين الطلبة.

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ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة، وطرح خطط وبرامج تستهدف تحسين مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب.


وتضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني في المدارس، إضافة إلى اقتراحات لتطوير معايير الجائزة لتشمل جوانب جديدة تزيد من تنافسية الطلاب وتحثهم على الالتزام بالأنشطة البدنية والصحية.

 
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