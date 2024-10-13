بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

الوكيل الإخباري- بحثت مديرية إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، الخطة السنوية والمعايير الخاصة بجائزة اللياقة البدنية، إضافة إلى تعزيز مستوى الرياضة المدرسية بشكل عام.

وأكد مدير الرياضة المدرسية، الدكتور مصلح البطوش، خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء أقسام النشاطات ومسؤولو الجائزة، على الدور الحيوي للجائزة في تحفيز الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، مشيرا إلى أن الجائزة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية بين الطلبة.

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ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة، وطرح خطط وبرامج تستهدف تحسين مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب.