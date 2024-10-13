بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

وأكد مدير الرياضة المدرسية، الدكتور مصلح البطوش، خلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء أقسام النشاطات ومسؤولو الجائزة، على الدور الحيوي للجائزة في تحفيز الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، مشيرا إلى أن الجائزة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية بين الطلبة.
ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الإدارات لتحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة، وطرح خطط وبرامج تستهدف تحسين مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب.
وتضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني في المدارس، إضافة إلى اقتراحات لتطوير معايير الجائزة لتشمل جوانب جديدة تزيد من تنافسية الطلاب وتحثهم على الالتزام بالأنشطة البدنية والصحية.
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