السبت 2026-05-23 05:07 م

بحث مقترح دراسة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي واستدامته

العاصمة عمان
السبت، 23-05-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية متخصصة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان: "خارطة طريق لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي الأردني في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي".

وبحسب بيان صدر عن المجلس اليوم السبت، شارك في الجلسة عدد من صناع القرار والخبراء، من أبرزهم وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابية سالم العمري، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، وعميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية الدكتور إسماعيل أبو عامود، إلى جانب نخبة من المختصين في القطاع السياحي.


وأشاد حجازين بمقترح الدراسة، مؤكدًا أهميته في تشخيص واقع القطاع السياحي وتحليل تحدياته وفرصه، مشيرًا إلى أنها تأتي في مرحلة مفصلية تتطلب تحليلًا معمقًا لاحتياجات القطاع وتوجهاته المستقبلية. وأضاف أن الدراسة ستوفر تقييمًا شاملًا لمستوى تنافسية القطاع، مع تحديد الفرص والتحديات المستقبلية، بما يسهم في صياغة خارطة طريق لتطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 
 


