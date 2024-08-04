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بدء أعمال المؤتمر الثاني لمنتدى الأردن لحوار السياسيات بمحافظة البلقاء

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر




 

الأحد، 04-08-2024 11:15 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشا "إن مشروع منظومة التحديث السياسي جاء في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية والتي قامت على مبادئ الثورة العربية الكبرى المتمثلة في مبادئ الحق والعدالة والمساواة والحرية.


وأضاف خلال ندوة المؤتمر الثاني لمنتدى الأردن لحوار السياسيات ضمن الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية بعنوان: "النهج السياسي الجديد 2024 وهل يشكل حافزا للمشاركة السياسية"، بحضور رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور والتي جرت في قاعة محافظة البلقاء، إن الأردن حافظ على مسيرته الديمقراطية بكل إصرار بقيادته الهاشمية رغم التحديات والصعوبات الإقليمية والداخلية وبقي أنموذجا للأمن والأمان متمكنا بهويته العربية والوطنية وعلى مبادئ النهضة العربية.
وأشار إلى أن جلالة الملك أكد على تحديث الدولة ومؤسساتها باعتباره خيارا وطنيا لمواجهة التحديات ومن أجل رفعة الدولة وقوتها.


وقال الخريشا إن نجاح العملية السياسية يتطلب مشاركة فعلية من كافة الأردنيين والأردنيات في العملية الانتخابية الأمر الذي يتطلب إدراك المسؤولية والمواطنة الفاعلة والتي تقع على عاتق الجميع من أجل التصويت للبرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية، لافتا الى أن العمل الفردي لن يجدي في العملية الديمقراطية.


من جهته، أكد محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن المواطنة الحقيقية تفرض علينا الاتجاه إلى صناديق الاقتراع ومحاربة المال السياسي، لافتا إلى أن الاقتراع هو مظهر من مظاهر الديمقراطية التي سنتها الدولة الأردنية.

gnews

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