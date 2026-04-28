بدء أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مأدبا وتحديد مسارات بديلة لحركة السير

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن تنفيذ المشروع يتطلب إجراء إغلاقات جزئية أو كلية في بعض المقاطع الحيوية، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين دوار البجالي وتقاطع شارع الوطن العربي مع الطريق الملوكي عند مثلث مدارس الأخلاء، حيث جرى اعتماد مخطط مروري متكامل؛ لضمان استمرارية حركة السير وتوجيه المركبات نحو مسارات بديلة جُهزت بكافة الإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة.
وفيما يخص حركة السير القادمة من شارع الملك عبد الله الثاني باتجاه دوار البجالي، فقد تم تحديد خيارين للمسير، الأول يبدأ من إشارة الرسل يساراً باتجاه دوار الشيخ برنس الزبن ومن ثم نحو الطريق الدائري وصولا إلى إشارة الجامعة الأميركية، بينما يوجه الخيار الثاني السير من دوار البجالي يميناً باتجاه شارع الأصايل ثم شارع محمد بن فيصل باتجاه شارع ابن كثير وصولاً إلى شارع الوطن العربي ومنه إلى تقاطع مدارس الأخلاء.
أما بالنسبة للسير القادم من منطقة ذيبان باتجاه إشارة الرسل، فقد وفرت الخطة المرورية مسارين بديلين، بحيث يتم توجيه السير في المسار الأول من إشارة الجامعة الأميركية باتجاه الطريق الدائري وصولاً إلى دوار القاضي العشائري الشيخ برنس الزبن ثم الانعطاف يساراً نحو إشارة الرسل، في حين يسلك المسار الثاني تقاطع مدارس الأخلاء باتجاه شارع الوطن العربي مروراً بشارع ابن كثير وصولاً إلى منطقة الوسط التجاري.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ومستخدمي الطريق ضرورة الالتزام بتعليمات مرتبات الأمن العام و كوادرها الميدانية والإشارات المرورية الموضوعة في مواقع العمل لضمان سلامتهم والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.
