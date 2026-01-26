بدء أعمال تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) على قطاع الطيران في المملكة

حيث استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، فريق التدقيق الدولي، مرحباً بهم ومؤكداً الجاهزية التامة لكافة الكوادر والمرافق لخضوع أعمالها لهذا التقييم الدولي.
ومن المقرر أن تستمر أعمال التدقيق للفترة من 26 كانون الثاني الجاري وحتى 4 شباط المقبل، حيث سيشمل التقييم كافة مرافق قطاع الطيران المدني في المملكة، بما في ذلك:
المطارات والمنشآت الحيوية.
إجراءات الأمن والتسهيلات المتبعة.
التشريعات والأنظمة الرقابية الوطنية.
كفاءة الكوادر البشرية والعمليات التشغيلية.
ويُعد هذا التدقيق محطة استراتيجية لتقييم مدى امتثال المملكة للقواعد والملحقات الدولية الصادرة عن "الإيكاو". ويُذكر أن آخر تدقيق دولة خضع له الأردن كان في عام 2017، حيث حققت المملكة آنذاك إنجازاً متميزاً بحصولها على نسبة توافق بلغت 91%، وهي من النسب المرتفعة عالمياً التي تعكس تطور معايير الأمن في الطيران الأردني.
ويهدف التدقيق الحالي إلى تعزيز هذه المكتسبات، وضمان استمرارية ريادة الأردن على خارطة الطيران المدني العالمي، بما ينعكس إيجاباً على ثقة المسافرين وشركات الطيران الدولية في الأجواء والمطارات الأردنية.
