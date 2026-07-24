الجمعة 2026-07-24 04:48 م

بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا

بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا
بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا
 
الجمعة، 24-07-2026 04:19 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال إنشاء عبارة السمار على طريق الغور الاردني  في منطقة غور فيفا وذلك لتصريف مياه الامطار باتجاه مسار الوادي المرسم بديلا عن العبارات القديمة، اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.اضافة اعلان


ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وإدامة البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية، بما يسهم في توفير طرق آمنة ومستدامة لمستخدميها.

وسيتم تنفيذ الأعمال بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وفق خطة مرورية مؤقتة تهدف إلى المحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.

وتتضمن الخطة تحويل السير للطريق الرئيسي للتحويلة المروري. التي تم إنشاؤها وتعزيزها بعناصر السلامة المرورية .

وتهيب وزارة الأشغال العامة والإسكان بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، واتباع قواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، وضمان إنجاز المشروع ضمن البرنامج الزمني المحدد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الضمان تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن"

بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا

أخبار محلية بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا

البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

عربي ودولي البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

صدور نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية

أخبار محلية صدور نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية

روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في عدد من المطارات

عربي ودولي روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في عدد من المطارات

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان

انشقاق واسع يهز أكبر أحزاب المعارضة التركية

عربي ودولي انشقاق واسع يهز أكبر أحزاب المعارضة التركية



 
 






الأكثر مشاهدة

 