بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار في منطقة غور فيفا

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال إنشاء عبارة السمار على طريق الغور الاردني في منطقة غور فيفا وذلك لتصريف مياه الامطار باتجاه مسار الوادي المرسم بديلا عن العبارات القديمة، اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس.

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ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وإدامة البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية، بما يسهم في توفير طرق آمنة ومستدامة لمستخدميها.



وسيتم تنفيذ الأعمال بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وفق خطة مرورية مؤقتة تهدف إلى المحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.

وتتضمن الخطة تحويل السير للطريق الرئيسي للتحويلة المروري. التي تم إنشاؤها وتعزيزها بعناصر السلامة المرورية .