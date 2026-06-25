بدء أولى جلسات الثانوية العامة 2026 في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- تنطلق الخميس أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008)، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل، حيث تُعقد الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة صباحًا، والثانية عند الساعة الواحدة ظهرًا. اضافة اعلان





ويتقدم في أولى الجلسات (126.679) طالبًا وطالبة لامتحان مبحثي التربية الإسلامية (تخصص) والدراسات الإسلامية، موزعين على (738) مركزًا امتحانيًا.



ويبلغ العدد الإجمالي للمتقدمين (196.029)، منهم (140.972) من الطلبة النظاميين، و(55.057) من المشتركين الجدد والمعيدين عن طريق الدراسة الخاصة. ويتوزع النظاميون إلى (127.956) في المسار الأكاديمي و(13.016) في المسار المهني التقني.



ويتوزع الطلبة في المسار الأكاديمي على الحقول التالية: الصحي (45.116)، الهندسي (11.695)، العلوم والتكنولوجيا (16.347)، اللغات والعلوم الاجتماعية (11.946)، القانون والعلوم الشرعية (38.702)، والأعمال (4.150).



كما يتقدم للامتحان (200) مشترك في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على (17) مركزًا، إضافة إلى (11) في مركز الحسين للسرطان، و(611) من الطلبة ذوي الإعاقة، بينهم: الصم (135)، الكفيفون (79)، إعاقات حركية (158)، شلل دماغي (97)، وضعاف البصر (142).



وتُعقد الامتحانات في (790) مركزًا امتحانيًا تضم (1.899) قاعة، إضافة إلى (42) قاعة احتياط، فيما يشرف عليها آلاف الكوادر التربوية في مختلف المحافظات.





