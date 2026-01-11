بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026

03:25 م

الوكيل الإخباري- باشرت دائرة التعبئة والجيش الشعبي، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026، وذلك في إطار الخطط والبرامج المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبما يضمن حسن سير العمل ودقته وفق أعلى معايير التنظيم والانضباط. اضافة اعلان





وتستمر هذه الإجراءات لمدة عشرة أيام، وتشمل استقبال المكلفين، والتدقيق في الكشوفات الرسمية، والتحقق من البيانات الشخصية، وأخذ قياسات الطول والوزن، وتسليم الوثائق المدنية الخاصة بالمكلفين، وفتح القيود اللازمة لهم، إضافة إلى إصدار شهادات التعيين، بما يكفل سلامة الإجراءات ودقة البيانات واعتمادها أصوليًا.



وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أهمية هذه الإجراءات باعتبارها مرحلة أساسية في تنظيم عملية التجنيد وتحقيق أهداف خدمة العلم، مبينًا ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذها، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة منظومة خدمة العلم.



وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المتابعة المستمرة من القيادة العامة، وحرصها على ضمان حسن سير العمل في جميع مراحله، وبما يحقق العدالة والشفافية في التعامل مع المكلفين.



يشار إلى أن الدفعة الأولى سيتم البدء بتدريبها داخل معسكر القوات المسلحة/شويعر في الأول من شهر شباط القادم وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بواقع 2000 مكلف.

