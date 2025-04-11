بدء إزالة دوار الصناعة في البيادر

11:22 ص

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الوكيل الإخباري- باشرت امانة عمان والجهات المعنية ، صباح الجمعة ، بعملية إزالة دوار الصناعة المعروف شعبيًا باسم "دوار الدفاع المدني" في منطقة وادي السير. اضافة اعلان





وسيتم تحويل الدوار الى إشارة ضوئية حديثة، وذلك ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتخفيف الأزمات المرورية في المنطقة.