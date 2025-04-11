بدء إزالة دوار الصناعة في البيادر

وسيتم تحويل الدوار الى إشارة ضوئية حديثة، وذلك ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتخفيف الأزمات المرورية في المنطقة.
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