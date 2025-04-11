الجمعة 2025-04-11 02:04 م
 

بدء إزالة دوار الصناعة في البيادر

بدء إزالة دوار الصناعة في البيادر
بدء إزالة دوار الصناعة في البيادر
 
الجمعة، 11-04-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-    باشرت امانة عمان والجهات المعنية ، صباح الجمعة ، بعملية إزالة دوار الصناعة المعروف شعبيًا باسم "دوار الدفاع المدني" في منطقة وادي السير.اضافة اعلان


وسيتم تحويل الدوار الى إشارة ضوئية حديثة، وذلك ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتخفيف الأزمات المرورية في المنطقة.
 
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