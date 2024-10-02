بدء إقامة جسر جديد على طريق البحر الميت - العقبة

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الاشغال العامة والإسكان اليوم الاربعاء، أعمال إنشاء جسر خرساني للمركبات بديلا للجسر القائم رقم (9) في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت بإتجاه مدينة العقبة.

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ويبلغ طول الجسر المراد إنشاءه 75 مترا وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.



ووفقا لمخططات المشروع سيتم هدم الجسر القائم رقم (9) واعادة انشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترا وعرض 13 متر، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.



ويشتمل المشروع أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت وفواصل التمدد والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.