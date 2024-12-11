بدء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الأردنية الكازاخستانية المشتركة

الوكيل الإخباري - ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الكازاخي، نورلان بايبازاروف، اليوم الأربعاء في عمان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الأردنية الكازاخستانية المشتركة.

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وتضمنت أجندة اجتماعات اللجنة محاور تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا الجانبين.



وقال القضاة، إن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة لمساعي البلدين لزيادة أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المعارض وتحفيز القطاع الخاص لتنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن الى كازاخستان.



وأضاف، إن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع كازاخستان في مختلف المجالات خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة وتداعياتها.



وأشار الى أن هناك مجالات عديدة تتيح زيادة أطر التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال زيادة حجم المبادلات التجارية، وإقامة الاستثمارات المشتركة، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة، لافتا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن برنامج زمني ومراجعة مستمرة واعتماد نقاط تواصل لهذه الغاية.



وقال، إن الأردن لديه بيئة استثمارية جاذبة وتعززت بعد إصدار قانون البيئة الاستثمارية بما يشتمل عليه من مزايا وحوافز للمستثمرين وتسهيلات في مختلف القطاعات، وكذلك إطلاق رؤية التحديث الاقتصادية التي تستهدف زيادة النمو وإحداث نقلة نوعي في المجالات كافة.



ودعا الوزير القضاة رجال الأعمال في كلا البلدين إلى البناء على ما يتم التوافق عليه بين الجانبين لزيادة التعاون الاقتصادي والاستفادة من المجالات الاستثمارية والتجارية المتاحة.



بدوره، أكد وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني، أهمية عقد اجتماعات اللجنة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع حجم التجارة، وأن العلاقات الأردنية الكازاخستانية استراتيجية ومتميزة.



وأعرب عن استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات عديدة أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصحة والاقتصاد الرقمي والزراعة والنقل والسياحة وإمكانية دعم التعاون بعدة وسائل من بينها التعاون بين غرف التجارة والصناعة والمؤسسات الأخرى وإقامة المعارض.



وحضر الاجتماعات السفير الأردني في كازاخستان حمزة العمري والسفير الكازاخستاني لدى الأردن طلعت شلدان باي.



وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية ركزت على أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي.



وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية للجنة المشتركة، ورئيسة الجانب الكازاخي لهذه الاجتماعات سادات أسانسيتوفا، عرضا عن خلاصة أعمال اللجنة والتوافقات التي تم التوصل إليها لتعزيز التعاون الثنائي.