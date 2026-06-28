بدء اختبارات برنامج الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين بجامعة الحسين

الوكيل الإخباري- بدأت في جامعة الحسين بن طلال اليوم الاختبار التنافسي للمتقدمين من خلال الإعلان المفتوح لشواغر برنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.

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ويشرف على الاختبارات قسم الإشراف التربوي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان، وتولى مراقبة سيرها (16) مشرفًا ومشرفة تربوية إلى جانب عدد من المراقبين من هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وأكدت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتورة صفاء المحاميد أن برنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة يمثل أحد البرامج الوطنية النوعية التي تعكس رؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد معلم يمتلك الكفايات التربوية والمهنية، وقادر على مواكبة التطورات الحديثة في التعليم.



وأضافت، إن المديرية تحرص على توفير جميع متطلبات نجاح هذا الاستحقاق من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الفاعل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها قسم الإشراف التربوي والمشرفون التربويون وكوادر هيئة الخدمة والإدارة العامة، والتي أسهمت في إنجاز الاختبارات بكفاءة عالية وفي بيئة تنظيمية تتسم بالدقة والحيادية.