الأحد 2026-08-02 07:34 م

بدء استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية

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بدء استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية
 
الأحد، 02-08-2026 06:14 م

الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، سيتم عقد المؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية في الفترة ما بين 12 نيسان – 15 نيسان من العام 2027.

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وأكدت اللجنة العلمية على الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية، الإسراع في تقديم الأوراق العلمية، علماً بأن انتهاء موعد الاستقبال سيكون 1 تشرين الأول 2026.


على الراغبين بتقديم الأوراق العلمية زيارة الموقع الإلكتروني:
https://conferencerms.jaf.mil.jo/

 
 


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