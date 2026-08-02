بدء استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية، سيتم عقد المؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية في الفترة ما بين 12 نيسان – 15 نيسان من العام 2027.

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وأكدت اللجنة العلمية على الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية، الإسراع في تقديم الأوراق العلمية، علماً بأن انتهاء موعد الاستقبال سيكون 1 تشرين الأول 2026.