بدء استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية

وأكدت اللجنة العلمية على الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية، الإسراع في تقديم الأوراق العلمية، علماً بأن انتهاء موعد الاستقبال سيكون 1 تشرين الأول 2026.
على الراغبين بتقديم الأوراق العلمية زيارة الموقع الإلكتروني:
https://conferencerms.jaf.mil.jo/
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