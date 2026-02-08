بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة

05:12 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ قسم الطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة الجديد، الأحد، استقبال المراجعين بعد توقف العمل في قسم الطوارئ القديم، بحسب مدير المستشفى إبراهيم شهابات. اضافة اعلان





وقال شهابات في وقت سابق إنه، بناءً على خطة التشغيل المعتمدة، سيتم إيقاف العمل تمامًا في قسم الطوارئ القديم اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح الأحد، مؤكدًا أن الكوادر الطبية والتمريضية ستكون على أهبة الاستعداد في المبنى الجديد لاستقبال جميع الحالات الطارئة منذ اللحظة الأولى للإغلاق.



وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع الرؤية الملكية في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى تجهيز قسم الطوارئ الجديد بأحدث التقنيات الطبية العالمية والمختبرات المتخصصة، وزيادة عدد الأسرة والكوادر الإسعافية لضمان تقديم الرعاية الفورية للمرضى وتقليل زمن الانتظار الذي كان يعاني منه القسم القديم.



ودعا المواطنين إلى الالتزام بالموعد المحدد والتوجه مباشرة إلى مبنى الطوارئ الجديد في حال حدوث أي طارئ، مهيبًا بالجميع التعاون مع فرق التنظيم والأمن في المستشفى لضمان انسيابية حركة سيارات الإسعاف والمراجعين خلال الساعات الأولى من الانتقال، بما يخدم مصلحة المرضى أولًا وأخيرًا.



ويُذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح مستشفى الأميرة بسمة، وهو ثاني أكبر مستشفى حكومي في المملكة، بسعة تزيد على 500 سرير.

