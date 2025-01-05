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بدء استقبال طلبات الاستفادة من سلف التربية

دنانير أردنية
أوراق نقدية
الأحد، 05-01-2025 11:37 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الحصول على السلف، تشمل سلف التعليم والسكن بالإضافة إلى السلف الطارئة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في إدراج لها إن استقبال الطلبات يستمر حتى مساء يوم الجمعة الموافق 2025/2/28.

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