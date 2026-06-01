بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الحسين للإبداع الصحفي الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الحسين للإبداع الصحفي لأعضاء الهيئة العامة، عن الأعمال المنشورة أو المبثوثة خلال عام 2025.

ودعت النقابة في بيان صحفي الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة إلى التقدم بأعمالهم للمشاركة في الجائزة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق2/6/2026، ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 20/6/2026.