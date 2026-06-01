بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الحسين للإبداع الصحفي الثلاثاء

ودعت النقابة في بيان صحفي الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة إلى التقدم بأعمالهم للمشاركة في الجائزة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق2/6/2026، ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 20/6/2026.
وأكدت النقابة بأن الجائزة تجسد حرص النقابة على دعم التميز المهني وتشجيع الإبداع الصحفي، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي بما يعزز دور الصحافة ورسالتها الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل شخص بعد إطلاق نار في الأشرفية وإصابة 3 مواطنين
-
الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها
-
الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3
-
الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة
-
الإسكان تمكن 70 مستفيدًا من أراضٍ سكنية وتطرح 80 قطعة جديدة
-
حملة للتبرع بالدم في العقبة
-
النشامى يغادرون إلى سان دييغو استعدادا لنهائيات كأس العالم
-
بعثة الإفتاء تصدر نحو 5 آلاف فتوى واجابة خلال موسم الحج