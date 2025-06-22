الأحد 2025-06-22 02:49 م
 

بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
 
الأحد، 22-06-2025 12:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنيّة لدورة 2024/2025 على مستوى المنشآت والأفراد.اضافة اعلان


وبيّنت المؤسسة أن بإمكان المنشآت التي ترغب بالترشح للجائزة تعبئة النموذج المتوفّر إلكترونيّاً عبر الرابط:
https://www.ssc.gov.jo/firms/
 وفي حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، يتوجّب على الراغب بالترشح الدخول عبر الرابط:
https://www.ssc.gov.jo/individuals/
 وتعبئة نموذج الترشح، وذلك قبل انتهاء مدة التقدّم المحددة بتاريخ 31/7/2025.
ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو عبر الرابط التالي:
https://www.ssc.gov.jo/wp-content/uploads/2025/06/awareness-brochure.pdf
وفي حال كان لديهم أي استفسارات حول الجائزة، يمكنهم التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على الهاتف: 065501880 فرعي: 2112، 2115، 2107 أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو زيارة صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تكريم ومنح الجائزة للمنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، بالإضافة إلى جائزة تميّز للأفراد لثلاثة مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميّزين ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة.
 
gnews

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