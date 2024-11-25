بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن فتح باب تقديم طلبات التوظيف والمتضمنة 100 شاغر وظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

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وأكدت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ساهموا بفعالية في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه الفئة العزيزة.



وأكدت حرصها على تحقيق توجيهات جلالة الملك بتوفير الفرص لأبنائهم لتمكينهم من الإسهام في التنمية، تعزيزا لدورهم في مواصلة مسيرة العطاء وبناء الوطن.



ووجهت المؤسسة الراغبين بالتقدم للوظائف تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة (https:esarsv.jobs-apply)، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/12/1 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31، وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم، ولن ينظر بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونيا.



وقالت إن على المتقدم أن يتصف بالشروط التالية: أن يكون المتقدم ابنا لمتقاعد عسكري أو وريثا لمتقاعد عسكري، وإدخال الرقم الوطني لمقدم الطلب ورقم قرار تقاعد الأب أو الأم، وألا يزيد العمر على 48 عاما عند تقديم الطلب، ووجود طلب "تحت التنافس" في هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة: صورة الهوية الشخصية (من الجهتين)، وصورة شهادة التحصيل العلمي، وصورة عن قرار تقاعد الأب أو الأم.



وقالت إن الطلبات المقدمة مسبقا تعتمد إذا كانت موجودة على الموقع خلال السنوات السابقة، وتقبل الطلبات بناء على شهادات الدبلوم أو البكالوريوس فقط، وذلك لاعتماد تاريخ التحصيل العلمي الأقدم لمقدم الطلب.