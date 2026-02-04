بدء استقبال مراجعي طوارئ مستشفى الأميرة بسمة بالمبنى الجديد الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور إبراهيم شهابات، عن بدء استقبال مراجعي قسم طوارئ بمبنى المستشفى الجديد اعتبارا من الأحد المقبل.

اضافة اعلان



وقال الدكتور شهابات في بيان اليوم الأربعاء، إنه بناء على خطة التشغيل المعتمدة، سيتم إيقاف العمل تماما في قسم الطوارئ القديم اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الكوادر الطبية والتمريضية ستكون على أهبة الاستعداد في المبنى الجديد لاستقبال جميع الحالات الطارئة منذ اللحظة الأولى للإغلاق.



وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع الرؤية الملكية في تطوير المنظومة الصحية، مشيرا إلى تجهيز قسم الطوارئ الجديد بأحدث التقنيات الطبية العالمية والمختبرات المتخصصة، وزيادة عدد الأسرة والكوادر الإسعافية لضمان تقديم الرعاية الفورية للمرضى وتقليل زمن الانتظار الذي كان يعاني منه القسم القديم.